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    • «Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» в матче с семью удалениями

    «Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» в матче с семью удалениями

    В ночь на понедельник на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи» состоялось аргентинское Суперкласико.

    «Ривер Плейт» дома выиграл у «Бока Хуниорс» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 93-й минуте забил Мигель Борха – он реализовал пенальти.

    В конце матча произошла потасовка между командами, по итогам которой с поля удалили семь человек.

    Красные карточки получили три футболиста «Ривер Плейт» (двое из которых были не на поле), а также три игрока и один тренер «Бока Хуниорс».

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    Источник: «Бомбардир»

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