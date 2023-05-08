«Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» в матче с семью удалениями

В ночь на понедельник на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи» состоялось аргентинское Суперкласико.

«Ривер Плейт» дома выиграл у «Бока Хуниорс» со счетом 1:0.

Единственный гол на 93-й минуте забил Мигель Борха – он реализовал пенальти.

В конце матча произошла потасовка между командами, по итогам которой с поля удалили семь человек.

Красные карточки получили три футболиста «Ривер Плейт» (двое из которых были не на поле), а также три игрока и один тренер «Бока Хуниорс».

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