«Милан» – «Лацио»: стартовые составы на 34-й тур Серии А

«Милан» и «Лацио» назвали стартовые составы на матч 34-го тура чемпионата Италии.
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Тонали, Леау, Мессиас, Жиру.
Лацио: Проведель, Хюсай, Романьоли, Казале, Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Антонио, Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.
- Игра начнется в 16:00 мск.
- «Милан» примет «Лацио» на стадионе «Сан-Сиро».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: сайт Серии А