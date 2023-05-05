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    • «К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?»: Денисов дал совет клубам РПЛ

    «К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?»: Денисов дал совет клубам РПЛ

    Игорь Денисов порассуждал о реформировании российского футбола.

    «Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно – сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.

    Но я хочу обратиться ко всем, кто прочитает мои слова. В последние годы я погрузился в детский футбол. Вместе с командой мы прошли путь от игры «5 на 5» до полного поля и игры против сильнейших московских школ.

    Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол.

    К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол – непаханое поле для работы.

    Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов.

    И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать.

    В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер.

    Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», – сказал Денисов.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2023 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 5 мая, 20:48

      Вот золотые слова, человек сам поиграл и понимает, что от смазных толку нет, но помойка считает , что она правильно делает накупила смазных и пачпартов, липовый шемьпиньон и радуется, а толку х...у...,

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