Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?»: Денисов дал совет клубам РПЛ

«К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?»: Денисов дал совет клубам РПЛ

5 мая 2023, 18:51

Игорь Денисов порассуждал о реформировании российского футбола.

«Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно – сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.

Но я хочу обратиться ко всем, кто прочитает мои слова. В последние годы я погрузился в детский футбол. Вместе с командой мы прошли путь от игры «5 на 5» до полного поля и игры против сильнейших московских школ.

Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол.

К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол – непаханое поле для работы.

Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов.

И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать.

В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер.

Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», – сказал Денисов.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Денисов покинул «Зенит» 7
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Денисов Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
2
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
4
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Пьерлуиджи Коллина – человек, который изменил судейство
13:50
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+