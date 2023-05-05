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    Кержаков назвал сильнейший «Зенит» в истории

    Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков считает «Зенит» Лучано Спаллетти лучшим в истории.

    «Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом.

    Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.

    Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.

    Когда я закончил игровую карьеру, попросил Игоря Симутенкова организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись.

    Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив», – сказал Кержаков.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

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    Источник: Sports.ru

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    05.05.2023 12:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 5 мая, 18:21

      Тот Зенит был действительно сильнейшим, пока не купили халка.

      0
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      Рейтинг: +305

      Мортус 5 мая, 13:19

      Да Зенит этот только с Садыриным и появился. Из болота всплыл на верх на год, а потом домой вернулся. В болото. Потом вот с Газпромом. Тоже на время. Пора уже домой, в тину.

      0
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      Рейтинг: +7111

      Semenycch 5 мая, 13:08

      Саша Кержаков... Некогда для меня топовая фигура в истории Зенита... А сейчас, после его болтовни, двуногий отстой.

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