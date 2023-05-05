Кержаков назвал сильнейший «Зенит» в истории

Экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков считает «Зенит» Лучано Спаллетти лучшим в истории.

«Для меня «Зенит» с 2010-го до первой половины 2012-го – сильнейший в истории. Я разговаривал со многими соперниками, в том числе топовыми – они говорили, что даже ничья с тем «Зенитом» считалась успехом.

Это было время настоящего счастья, которое все должны были ценить при любых обстоятельствах. К сожалению, этого не было – могу говорить за себя.

Когда Лучано покидал «Зенит», мы должны были устроить ему прощальный ужин, по-семейному посидеть, вспомнить все классные моменты. Мы же просто пожали руки. Никто не злорадствовал, не радовался уходу Спаллетти, но это воспринималось слишком буднично.

Когда я закончил игровую карьеру, попросил Игоря Симутенкова организовать стажировку в «Интере» Спаллетти. При встрече мы тепло обнялись.

Очень благодарен Лучано – он избавил меня от чувства стыда, вообще не вспоминая негатив», – сказал Кержаков.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

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