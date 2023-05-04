Появились фото баскетболиста Шведа из больницы: его избили проигравшие на ставках

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед остается в больнице под наблюдением врачей.
Его фотографии из палаты опубликовала клубная пресс-служба.
«Наша команда навестила в больнице Алексея Шведа.
Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелегкий период. Скорейшего выздоровления!» – говорится в публикации.
- Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
- На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
- У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.
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Источник: телеграм-канал БК ЦСКА