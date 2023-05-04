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    • Появились фото баскетболиста Шведа из больницы: его избили проигравшие на ставках

    Появились фото баскетболиста Шведа из больницы: его избили проигравшие на ставках

    Баскетболист ЦСКА Алексей Швед остается в больнице под наблюдением врачей.

    Его фотографии из палаты опубликовала клубная пресс-служба.

    «Наша команда навестила в больнице Алексея Шведа.

    Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелегкий период. Скорейшего выздоровления!» – говорится в публикации.

    • Шведа избили после поражения от «Локомотива-Кубани» в решающем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.
    • На баскетболиста напали люди, проигравшие на ставках.
    • У спортсмена диагностированы ретроградная амнезия, перелом височной кости и эпидуральная гематома.

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    Источник: телеграм-канал БК ЦСКА

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