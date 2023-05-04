«Манчестер Сити» забил 1000-й гол при Гвардиоле – больше всех в топ-5 лигах Европы после назначения испанца

«Манчестер Сити» дома разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0 в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

«Сити» забил 1000 голов в 404 играх во всех турнирах после назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера.

Испанец работает в клубе АПЛ с лета 2016 года – за этот период никто в топ-5 лигах Европы не отличался чаще.

Внутри Англии «Манчестер Сити» лидирует по данному показателю с огромным отрывом. Ближайший преследователь – «Ливерпуль» (797).

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