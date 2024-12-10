11 декабря 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине состоится решающий матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Обе команды набрали по 8 очков в группе, что ставит этот поединок в важное положение для обеих сторон в борьбе за выход в плей-офф турнира.

«Ювентус»

«Ювентус» демонстрирует стабильность, однако на данный момент команда не может найти свою игровую форму в последних матчах Лиги чемпионов. Серия ничьих (4 игры подряд) указывает на трудности в завершении атак. Лучший бомбардир команды Душан Влахович забил 9 голов в последних 17 матчах, и от его действий будет зависеть атакующий потенциал команды в предстоящем поединке. Важно отметить, что в последних играх «Ювентус» выглядит уверенно в обороне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. Эта стабильность в защите поможет избежать крупных поражений в противостоянии с таким мощным соперником, как «Манчестер Сити».

Последние матчи «Ювентус»:

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», несмотря на свою атакующую мощь, не смог одержать победу в 6 последних выездных матчах Лиги чемпионов. Команда пропускает много – в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах, что создает большие риски для защиты на выезде. Эрлинг Холанд, лучший бомбардир клуба, продолжает забивать с потрясающей регулярностью (18 голов в 21 матче), но командные проблемы в обороне не позволяют «Сити» выглядеть уверенно, особенно в гостевых играх. В последних матчах «Манчестер Сити» забивает в среднем 1.60 гола за игру, что также показывает, что команда не всегда может раскрыть потенциал своей атаки в полном объеме.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

Личные встречи

История очных встреч «Ювентуса» и «Манчестер Сити» демонстрирует весьма сбалансированные результаты. За последние 5 встреч обе команды одержали по одной победе, а также сыграли три ничьих. Это указывает на возможное равенство сил в данном матче, при этом в пользу «Ювентуса» играет фактор домашнего стадиона.

Последние встречи:

Статистика команд

«Ювентус»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Ювентус» не проигрывает в последних 5 матчах подряд.

«Манчестер Сити»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Манчестер Сити» не выигрывает в 6 выездных матчах подряд в Лиге чемпионов.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити»

Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что матч будет напряженным и с высоким риском для обеих сторон. «Ювентус» будет сильно опираться на свою защиту и постарается использовать ошибки соперника в атаке. В то же время, несмотря на свою неустойчивую игру на выезде, «Манчестер Сити» наверняка создаст несколько опасных моментов благодаря индивидуальному мастерству Холанда и мощной атаке. Однако проблемы в обороне, особенно на выезде, могут стать решающим фактором.

Ожидаем, что матч завершится вничью с несколькими забитыми мячами, что отражает статистика и текущее состояние команд.

Рекомендации для ставок:

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба забьют – Да – коэффициент 1.95

Ничья – коэффициент 3.30

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00

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