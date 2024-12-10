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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Манчестер Сити», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Манчестер Сити», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине состоится решающий матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Обе команды набрали по 8 очков в группе, что ставит этот поединок в важное положение для обеих сторон в борьбе за выход в плей-офф турнира.

    «Ювентус»

    «Ювентус» демонстрирует стабильность, однако на данный момент команда не может найти свою игровую форму в последних матчах Лиги чемпионов. Серия ничьих (4 игры подряд) указывает на трудности в завершении атак. Лучший бомбардир команды Душан Влахович забил 9 голов в последних 17 матчах, и от его действий будет зависеть атакующий потенциал команды в предстоящем поединке. Важно отметить, что в последних играх «Ювентус» выглядит уверенно в обороне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах. Эта стабильность в защите поможет избежать крупных поражений в противостоянии с таким мощным соперником, как «Манчестер Сити».

    Последние матчи «Ювентус»:

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити», несмотря на свою атакующую мощь, не смог одержать победу в 6 последних выездных матчах Лиги чемпионов. Команда пропускает много – в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах, что создает большие риски для защиты на выезде. Эрлинг Холанд, лучший бомбардир клуба, продолжает забивать с потрясающей регулярностью (18 голов в 21 матче), но командные проблемы в обороне не позволяют «Сити» выглядеть уверенно, особенно в гостевых играх. В последних матчах «Манчестер Сити» забивает в среднем 1.60 гола за игру, что также показывает, что команда не всегда может раскрыть потенциал своей атаки в полном объеме.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    Личные встречи

    История очных встреч «Ювентуса» и «Манчестер Сити» демонстрирует весьма сбалансированные результаты. За последние 5 встреч обе команды одержали по одной победе, а также сыграли три ничьих. Это указывает на возможное равенство сил в данном матче, при этом в пользу «Ювентуса» играет фактор домашнего стадиона.

    Последние встречи:

    • 25.11.2015: «Ювентус» 1:0 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
    • 15.09.2015: «Манчестер Сити» 1:2 «Ювентус» (Лига чемпионов)
    • 16.12.2010: «Ювентус» 1:1 «Манчестер Сити» (Лига Европы)
    • 30.09.2010: «Манчестер Сити» 1:1 «Ювентус» (Лига Европы)

    Статистика команд

    «Ювентус»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • «Ювентус» не проигрывает в последних 5 матчах подряд.

    «Манчестер Сити»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • «Манчестер Сити» не выигрывает в 6 выездных матчах подряд в Лиге чемпионов.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити»

    Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что матч будет напряженным и с высоким риском для обеих сторон. «Ювентус» будет сильно опираться на свою защиту и постарается использовать ошибки соперника в атаке. В то же время, несмотря на свою неустойчивую игру на выезде, «Манчестер Сити» наверняка создаст несколько опасных моментов благодаря индивидуальному мастерству Холанда и мощной атаке. Однако проблемы в обороне, особенно на выезде, могут стать решающим фактором.

    Ожидаем, что матч завершится вничью с несколькими забитыми мячами, что отражает статистика и текущее состояние команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:46
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