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    • Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «У России были повод и причины начать СВО»

    Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «У России были повод и причины начать СВО»

    Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя оценил ситуацию в России.

    – Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России?

    – Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг.

    – Из-за этого российские клубы не могут выступать в еврокубках. Что думаете по этому поводу?

    – Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается.

    А у России был повод, были причины. Россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было.

    • Южноафриканец был в Казани в 2003-2010 годах.
    • С командой он дважды брал РПЛ.
    • 45-летний Сибайя закончил карьеру в 2013 году.

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    Источник: «Татар-информ»

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    03.05.2023 14:02
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