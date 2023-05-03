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  • Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «У России были повод и причины начать СВО»

Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «У России были повод и причины начать СВО»

3 мая 2023, 14:02

Бывший полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя оценил ситуацию в России.

– Как в ЮАР люди реагируют на ситуацию в России?

– Полагаю, люди испытывают смешанные чувства. Все знают, что Россия не будет делать ничего плохого по отношению к тебе, если только ты сам сделал что-то неправильно. И Россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что Россия – это друг.

– Из-за этого российские клубы не могут выступать в еврокубках. Что думаете по этому поводу?

– Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается.

А у России был повод, были причины. Россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было.

  • Южноафриканец был в Казани в 2003-2010 годах.
  • С командой он дважды брал РПЛ.
  • 45-летний Сибайя закончил карьеру в 2013 году.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Первая лига Рубин
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