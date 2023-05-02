Раскрыта новая мошенническая схема, связанная с приглашением на просмотр в «Динамо»

В российском футболе появились мошенники, выманивающие у молодых игроков деньги под предлогом просмотра в «Динамо».

«Мошенники разводят футболистов любительских команд, приглашая на стажировку в «Динамо-2». Причем схема все время примерно одинаковая.

Сначала игрокам приходит сообщение от якобы начальника команды Виталия Кукляева (чтобы было понятнее он даже в профиле пишет, что он – начальник команды). Далее он предлагает связаться по электронке с тренером Виталием Гришиным и уже там ведется развод.

Просят прислать нарезку видео, расспрашивают об опыте и спортивном разряде, рассказывают о стажировке, но итог всегда один – у ребят выманивают деньги (например за деньги предлагают сделать необходимый для стажировки разряд через «человечка в минспорте»).

В основном под развод попадают ребята в возрасте 18-22 лет, пылящие в ЛФЛ и различных турнирчиках», – сообщил источник.