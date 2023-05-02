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    • Раскрыта новая мошенническая схема, связанная с приглашением на просмотр в «Динамо»

    Раскрыта новая мошенническая схема, связанная с приглашением на просмотр в «Динамо»

    В российском футболе появились мошенники, выманивающие у молодых игроков деньги под предлогом просмотра в «Динамо».

    «Мошенники разводят футболистов любительских команд, приглашая на стажировку в «Динамо-2». Причем схема все время примерно одинаковая.

    Сначала игрокам приходит сообщение от якобы начальника команды Виталия Кукляева (чтобы было понятнее он даже в профиле пишет, что он – начальник команды). Далее он предлагает связаться по электронке с тренером Виталием Гришиным и уже там ведется развод.

    Просят прислать нарезку видео, расспрашивают об опыте и спортивном разряде, рассказывают о стажировке, но итог всегда один – у ребят выманивают деньги (например за деньги предлагают сделать необходимый для стажировки разряд через «человечка в минспорте»).

    В основном под развод попадают ребята в возрасте 18-22 лет, пылящие в ЛФЛ и различных турнирчиках», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    02.05.2023 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2464

      моэм 2 мая, 20:17

      Жулики обманули потенциальных жуликов , готовых идти на подлог , чтобы незаконно получить разряд через "человечка в минспорте" и попасть в Динамо путём обмана ....лично мне этих обманутых молодых сволочей не жалко , поделом им ....ещё лучше было бы посадить их всех в одну изолированную от всего мира камеру ....пусть себе разбираются.

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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 2 мая, 14:26

      Ну так прямым текстом же написано просмотр в "ДИНАМО", от глагола продинамить. Всё честно, никто даже обманывать не пытался. Какие вопросы к организаторам ?

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      Рейтинг: -136

      diamondfan 2 мая, 14:16

      а что тут говорить, менты и шлюхи спарак всегда были ДЕРЬМОМ!

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