Раскрыта новая мошенническая схема, связанная с приглашением на просмотр в «Динамо»

Жулики обманули потенциальных жуликов , готовых идти на подлог , чтобы незаконно получить разряд через "человечка в минспорте" и попасть в Динамо путём обмана ....лично мне этих обманутых молодых сволочей не жалко , поделом им ....ещё лучше было бы посадить их всех в одну изолированную от всего мира камеру ....пусть себе разбираются.
В российском футболе появились мошенники, выманивающие у молодых игроков деньги под предлогом просмотра в «Динамо».
«Мошенники разводят футболистов любительских команд, приглашая на стажировку в «Динамо-2». Причем схема все время примерно одинаковая.
Сначала игрокам приходит сообщение от якобы начальника команды Виталия Кукляева (чтобы было понятнее он даже в профиле пишет, что он – начальник команды). Далее он предлагает связаться по электронке с тренером Виталием Гришиным и уже там ведется развод.
Просят прислать нарезку видео, расспрашивают об опыте и спортивном разряде, рассказывают о стажировке, но итог всегда один – у ребят выманивают деньги (например за деньги предлагают сделать необходимый для стажировки разряд через «человечка в минспорте»).
В основном под развод попадают ребята в возрасте 18-22 лет, пылящие в ЛФЛ и различных турнирчиках», – сообщил источник.