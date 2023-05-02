Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Арабы очень специфические»: Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ

    «Арабы очень специфические»: Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ.

    «Только вернулся с переговоров из ОАЭ. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают.

    Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять. В любом случае, переговоры ведутся, а дальше – посмотрим.

    К чему я склоняюсь больше: к предложению из Европы или Востока? Честно, главное, чтобы была работа, перед командой стояли высокое задачи, а мы, тренерский штаб, получали удовольствие от работы, а где – без разницы.

    Чемпионаты завершаются, поэтому надеюсь, что к концу сезона все станет ясно. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось и я приступил к работе», – сказал Канчельскис.

    • 54-летний Канчельскис не тренирует с 2020 года.
    • Его последним клубом был «Навбахор» из Узбекистана.

    Новости по теме
    «Фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют»: Канчельскис раскритиковал московский клуб 9
    Канчельскис рассказал, должен ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор для «Зенита» 19
    Экс-игрок сборной России сравнил Fan ID с тюрьмой 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2023 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 2 мая, 13:20

      сам ты, канчела - дурак "специфический")

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29422

      JTherry 2 мая, 12:02

      "эти арабы очень специфические..."
      ...за одно это высказывание, арабы не заключат с Канчельскисом договор и пошлют его далее куковать на пенсию... "восток - дело тонкое", драгоценный ты "наш" литуанец...)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 