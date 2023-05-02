«Арабы очень специфические»: Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ.

«Только вернулся с переговоров из ОАЭ. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают.

Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять. В любом случае, переговоры ведутся, а дальше – посмотрим.

К чему я склоняюсь больше: к предложению из Европы или Востока? Честно, главное, чтобы была работа, перед командой стояли высокое задачи, а мы, тренерский штаб, получали удовольствие от работы, а где – без разницы.

Чемпионаты завершаются, поэтому надеюсь, что к концу сезона все станет ясно. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось и я приступил к работе», – сказал Канчельскис.