Тикнизян: «Мы ходили и говорили, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах московского клуба.
– Максим Глушенков в интервью говорил, что если все будет хорошо, «Локо» в следующем сезоне поборется с «Зенитом».
– У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет. Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально.
Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?
- «Локомотив» идет на 10-м месте в РПЛ.
- «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате.
Источник: Sport24