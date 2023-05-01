Тикнизян: «Мы ходили и говорили, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах московского клуба.

– Максим Глушенков в интервью говорил, что если все будет хорошо, «Локо» в следующем сезоне поборется с «Зенитом».

– У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет. Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально.

Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?