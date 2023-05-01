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    • Тикнизян: «Мы ходили и говорили, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»

    Тикнизян: «Мы ходили и говорили, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»

    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах московского клуба.

    Максим Глушенков в интервью говорил, что если все будет хорошо, «Локо» в следующем сезоне поборется с «Зенитом».

    – У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет. Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально.

    Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?

    • «Локомотив» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2023 18:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1288

      mama1991 1 мая, 20:51

      а где они? сегодня все в одной луже.... хоть первое место хоть 10... и это надолго....

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    • ...
      Рейтинг: +887

      sined1951 1 мая, 19:01

      Парень правильно мыслит. Меньше слов, больше дела.

      5
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