Мостовой рассказал, есть ли инопланетяне в российском футболе

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который назвал одноклубника Артема Дзюбу инопланетянином.

«Баринов сказал, что Дзюба – инопланетянин? Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет.

Кто-то из нашего поколения? А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения. Кого? Давайте создадим интригу», – сказал Мостовой.