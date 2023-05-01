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    • Мостовой рассказал, есть ли инопланетяне в российском футболе

    Мостовой рассказал, есть ли инопланетяне в российском футболе

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который назвал одноклубника Артема Дзюбу инопланетянином.

    «Баринов сказал, что Дзюба – инопланетянин? Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет.

    Кто-то из нашего поколения? А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения. Кого? Давайте создадим интригу», – сказал Мостовой.

    • 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
    • Форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 18:05
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