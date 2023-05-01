Галактионов покинул пост тренера молодежной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил уход Михаила Галактионова из молодежной сборной России.
«Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба.
Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», – сказал Нагорных.
- 38-летний Галактионов возглавлял молодежную сборную с декабря 2018 года.
- По информации «Матч ТВ», его сменил Иван Шабаров из юношеской команды (U‑19).
- Россияне отстранены от международных турниров на неопределенный срок.
Источник: Sport24