Галактионов покинул пост тренера молодежной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил уход Михаила Галактионова из молодежной сборной России.

«Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба.

Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», – сказал Нагорных.