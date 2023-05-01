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    • Галактионов покинул пост тренера молодежной сборной России

    Галактионов покинул пост тренера молодежной сборной России

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил уход Михаила Галактионова из молодежной сборной России.

    «Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба.

    Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», – сказал Нагорных.

    • 38-летний Галактионов возглавлял молодежную сборную с декабря 2018 года.
    • По информации «Матч ТВ», его сменил Иван Шабаров из юношеской команды (U‑19).
    • Россияне отстранены от международных турниров на неопределенный срок.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2023 11:23
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      witalik 1 мая, 12:57

      Ну в общем и целом Галактионов прав: эта молодёжная сборная абсолютно никому ближайшие 2-3 года не нужна...

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