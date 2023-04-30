Смородская назвала лучшего форварда РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное продление контракта с форвардом команды Артемом Дзюбой.

«Дзюба может быть полезен «Локомотиву». Год еще спокойно. Вопрос только в том, сколько это будет стоить красно-зеленым. Сейчас Дзюба по статистике – лучший нападающий РПЛ. Он будет это использовать. «Локомотиву» нельзя идти на поводу у Дзюбы при продлении контракта, надо действовать аккуратно», – сказала Смородская.