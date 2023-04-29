Директор «Ростова»: «Всем надо было, чтобы мы потеряли очки, пусть радуются!»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Кирилл Левников не удаляет Александра Соболева… Сейчас два наших человека лежат, а он даeт подавать угловой. Всем надо было, чтобы мы потеряли очки. Пусть радуются!

Будем ли обращаться в ЭСК? Да *** [зачем ] к ним обращаться?» – сказал Рыскин.