Директор «Ростова»: «Всем надо было, чтобы мы потеряли очки, пусть радуются!»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал судейство в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Кирилл Левников не удаляет Александра Соболева… Сейчас два наших человека лежат, а он даeт подавать угловой. Всем надо было, чтобы мы потеряли очки. Пусть радуются!
Будем ли обращаться в ЭСК? Да *** [зачем ] к ним обращаться?» – сказал Рыскин.
- Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
- «Спартак» спасся на 90+4 минуте.
- У «Ростова» забил белорус Александр Селява.
Источник: «Чемпионат»