Поражение «Динамо» от «Факела», стычка Шунина и Скопинцева, Мостовой в FIFA 23 и другие новости

Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба.

Дзюба и «Локомотив» начали переговоры о продлении контракта: игрок поставил два условия.

«Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге.

Роналду зарядил мячом в голову мальчика: снова промахнулся со штрафного.

В FIFA 23 появился перфоманс Александра Мостового в образе царя.

Слуцкий: «В футболе я оживил столько скульптур, что Микеланджело не снилось. У Дзюбы оживил только руки, до ног не добрался».

«Довольно много предложений от других клубов»: агент Дзюбы – о будущем в «Локомотиве».

«Матч ТВ» сделал выбор между матчем «Спартак» – «Ростов» и овертаймом финала КХЛ.

Камоцци: «Молодые россияне в «Спартаке» деградируют».

РПЛ. «Динамо» в матче 100-летия проиграло дома «Факелу» (0:2).

Игроки «Динамо» едва не подрались во время матча с «Факелом».