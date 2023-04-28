Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.

«На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Если им кажется, что на территории стадиона есть улица, то ради Бога. Пускай называют как хотят, это внутренняя территория.

Если у вас есть дачный дом, в нeм есть две или три дорожки, то вы можете назвать их как хотите. Так и здесь, у каждого свои развлечения.

Почему не Симонян? Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров – «спартаковец», но он теннисист. Старостин – основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков – да, легенда.

Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков», – сказал Червиченко.