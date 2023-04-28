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  • Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба

Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба

28 апреля 2023, 08:25
29

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.

«На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Если им кажется, что на территории стадиона есть улица, то ради Бога. Пускай называют как хотят, это внутренняя территория.

Если у вас есть дачный дом, в нeм есть две или три дорожки, то вы можете назвать их как хотите. Так и здесь, у каждого свои развлечения.

Почему не Симонян? Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров – «спартаковец», но он теннисист. Старостин – основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков – да, легенда.

Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 24 туров.
  • Отставание от «Ростова» – 1 очко, от «Зенита» – 10.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (29)
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ilichkadr
1682661406
Пора остальным московским командам браться за переименование всего и вся. Улица первой проводницы Маши, проспект Собровский натиск, сквер Антохи Свински, аллея Тёмы Дрочера............
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nik55
1682666906
бо-жи слетелись как мухи на говно
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Persona_non_Grata
1682667028
Сколько говнометов слетелось поддержать своего главаря !!! Можно просто писать заколок - " Червиченко" и уже понятно что он "раскритиковал" Спартак и выдавил из себя очередную порцию фекалий (((
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Дядя Серёжа
1682673049
Пурга у тебя в голове. отмороженная...
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rash1959
1682673275
А можно самую вонючую помойку назвать именем червя? "Помойка имени червиченко". Звучит?
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шахта Заполярная
1682680279
Немытые вашими именами можно только помойки называть.
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Бригадный
1682681996
На статус легенды советского-российского футбола могут претендовать только три игрока: Бобров и Яшин, а несколько попозжа - Блохин. Ни одного спартаковца в соответствующем списке нет. Даже Стрельцов не наработал на то, чтобы его считать "легендой". Бобров это великая Суперсерия, а Яшин - первые золотые титулы.
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