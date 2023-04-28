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    • Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба

    Червиченко раскритиковал «Спартак» за желание назвать улицы в Москве в честь легенд клуба

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.

    «На своей территории каждый развлекается так, как ему нравится. Если им кажется, что на территории стадиона есть улица, то ради Бога. Пускай называют как хотят, это внутренняя территория.

    Если у вас есть дачный дом, в нeм есть две или три дорожки, то вы можете назвать их как хотите. Так и здесь, у каждого свои развлечения.

    Почему не Симонян? Сложно сказать, чем руководствуются люди, которых поражают такие идеи. Собрали всех в кучу, Николай Озеров – «спартаковец», но он теннисист. Старостин – основатель клуба и многолетний руководитель. Черенков – да, легенда.

    Но почему не Романцев, а Бесков? Романцев выиграл больше. Это пурга, чтобы отвлечь болельщиков», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 24 туров.
    • Отставание от «Ростова» – 1 очко, от «Зенита» – 10.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +22215

      Persona_non_Grata 14 минут назад

      Сколько говнометов слетелось поддержать своего главаря !!! Можно просто писать заколок - " Червиченко" и уже понятно что он "раскритиковал" Спартак и выдавил из себя очередную порцию фекалий (((

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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька > кaстрюлька 6 минут назад

      А в это время в Тарасафке полыхнуло

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      Рейтинг: +22215

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 5 минут назад

      Зарево у тебя в жопе полыхает !!!

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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька > Persona_non_Grata 3 минуты назад

      Ты пожарных быстрее вызывай, а не по чужим жопам заглядывай

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      Рейтинг: +8200

      nik55 16 минут назад

      бо-жи слетелись как мухи на говно

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      Рейтинг: +2063

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      У свиней главные лидеры это судьи. Нужен памятник свистку на входе в Закрывашку. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4559

      fakeid 1 час назад

      проспект копа дель сол. улица дезеува. бромантановый переулок.

      3
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      Рейтинг: +18666

      ilichkadr 1 час назад

      Пора остальным московским командам браться за переименование всего и вся. Улица первой проводницы Маши, проспект Собровский натиск, сквер Антохи Свински, аллея Тёмы Дрочера............

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      Рейтинг: +22215

      Persona_non_Grata > ilichkadr 16 минут назад

      Ревность "Ильича" ? )

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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька 2 часа назад

      Хряки пробивают дно.
      Безбородов-авеню, Шадыханов-штрассе, Иванов-стрит, Площадь продажных хряков

      2
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      Рейтинг: +22215

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 17 минут назад

      "Авеню, штрассе, стрит" - ты из какой страны вещаешь недоумок ? - так и знал что ты гейской породы !!! )

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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька > кaстрюлька 16 минут назад

      Тоскует старческая хряковская дупа по омоновской дубине ?

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      Рейтинг: +8200

      nik55 > Persona_non_Grata 14 минут назад

      не трогай их а то вони будет только больше

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