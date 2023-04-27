В Москве могут появиться улицы, названные в честь легенд «Спартака»

«Спартак» сообщил, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд клуба.

«Красно-белые! На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору новых наименований улиц, расположенных на территории бывшего тушинского аэрополя в районе стадионе «Открытие Банк Арена».

Среди вариантов есть названия, посвященные легендам нашего клуба. Переходите по ссылкам, если хотите, чтобы на карте Москвы появились улицы братьев Старостиных, Федора Черенкова, Константина Бескова и Николая Озерова!» – говорится в публикации.