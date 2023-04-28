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    • Игроки «Динамо» едва не подрались во время матча с «Факелом»

    Игроки «Динамо» едва не подрались во время матча с «Факелом»

    У динамовцев Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева случилась стычка во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Факела».

    Разнимать их пришлось полузащитнику Даниилу Фомину.

    • «Динамо» уступило 0:2.
    • Матч был ознаменован празднованием 100-летия «Динамо».
    • Шунин с детства в «Динамо».

    Скриншоты телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21302

      derrik2000 33 минуты назад

      Там действительно Скопинцев очень сильно накосячил в своей штрафной, позволив Менделю классно под перекладину головой послать мяч в ворота Динамо.
      Хорошо, что Шунин отлично сложился и отбил!

      1
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      Рейтинг: +1157

      кaстрюлька 52 минуты назад

      Шунин же - дно, дырища ! Чо он крылами размахивает ?

      0
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      Рейтинг: +1715

      Suvorov51 > кaстрюлька 31 минуту назад

      Вот и дрюшлак заговорил, как живой

      1
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