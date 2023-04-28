Игроки «Динамо» едва не подрались во время матча с «Факелом»

Там действительно Скопинцев очень сильно накосячил в своей штрафной, позволив Менделю классно под перекладину головой послать мяч в ворота Динамо.
Хорошо, что Шунин отлично сложился и отбил!
У динамовцев Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева случилась стычка во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Факела».
Разнимать их пришлось полузащитнику Даниилу Фомину.
- «Динамо» уступило 0:2.
- Матч был ознаменован празднованием 100-летия «Динамо».
- Шунин с детства в «Динамо».
Скриншоты телеканала «Матч Премьер»