Игроки «Динамо» едва не подрались во время матча с «Факелом»

У динамовцев Антона Шунина и Дмитрия Скопинцева случилась стычка во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Факела».

Разнимать их пришлось полузащитнику Даниилу Фомину.

«Динамо» уступило 0:2.

Матч был ознаменован празднованием 100-летия «Динамо».

Шунин с детства в «Динамо».

Скриншоты телеканала «Матч Премьер»