Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге

«Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге

28 апреля 2023, 13:05
7

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который раскритиковал поле стадиона «Газовик».

  • Сейчас на оренбургском стадионе «Газовик» искусственный газон.
  • В апреле «Ростов» потерял там очки, сыграв вничью 2:2.

– Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?

– Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо.

Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле.

Еще по теме:
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова 5
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА 5
Агент Лички высказался об интересе ЦСКА к тренеру
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Карпин Валерий Личка Марцел
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1682677641
Не плачь и жди меня домой Ты помни я живой, а значит Я вернусь домой, не плачь Я многое стерпел И это мой удел, а значит Я вернусь домой, не плач Карпину посвящяется)))
Ответить
Дядя Серёжа
1682678403
Качество газона в Оренбурге... Ключевое слово Оренбург... Какие у людей вопросы? Газон есть? Замечательно
Ответить
MaxRnD
1682680589
Уж две недели как минуло, а он до сих пор отвечает ? Жестоко бедолагу плющит из-за пролюбленной победы ... Это ещё хорошо, что без пеналей, а то бы вообще на лоскуты порвало, год бы потом Карпину отвечал
Ответить
Красногвардейчик
1682693704
Пуделя не плачут....они скулят)))
Ответить
El_Chori
1682725761
да ниче не жестко, раздули тоже. кликбейтеры
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин», его перехватил московский клуб
17:04
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
19
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+