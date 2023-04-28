«Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге

Уж две недели как минуло, а он до сих пор отвечает ? Жестоко бедолагу плющит из-за пролюбленной победы ... Это ещё хорошо, что без пеналей, а то бы вообще на лоскуты порвало, год бы потом Карпину отвечал
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который раскритиковал поле стадиона «Газовик».
- Сейчас на оренбургском стадионе «Газовик» искусственный газон.
- В апреле «Ростов» потерял там очки, сыграв вничью 2:2.
– Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?
– Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо.
Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.