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    • «Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге

    «Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который раскритиковал поле стадиона «Газовик».

    • Сейчас на оренбургском стадионе «Газовик» искусственный газон.
    • В апреле «Ростов» потерял там очки, сыграв вничью 2:2.

    – Многие критикуют ваше поле в Оренбурге, даже Валерий Карпин. Что можете ответить?

    – Задам встречный вопрос: на каком поле в Лиге чемпионов играет «Янг Бойз» или «Астана»? На искусственном. Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо.

    Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот «Уфа» играла на искусственное газоне – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +55708

      MaxRnD 15 минут назад

      Уж две недели как минуло, а он до сих пор отвечает ? Жестоко бедолагу плющит из-за пролюбленной победы ... Это ещё хорошо, что без пеналей, а то бы вообще на лоскуты порвало, год бы потом Карпину отвечал

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      Рейтинг: +1224

      Болотоход 28 минут назад

      позор газпрому

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      Ответить
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      Рейтинг: +5735

      Дядя Серёжа 51 минуту назад

      Качество газона в Оренбурге...
      Ключевое слово Оренбург... Какие у людей вопросы?
      Газон есть? Замечательно

      0
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      Рейтинг: +1257

      Таврида 1 час назад

      Не плачь и жди меня домой
      Ты помни я живой, а значит
      Я вернусь домой, не плачь
      Я многое стерпел
      И это мой удел, а значит
      Я вернусь домой, не плач

      Карпину посвящяется)))

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      Рейтинг: +8282

      Беспонтий > Таврида 32 минуты назад

      "Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты."(с)
      ответ карпина

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