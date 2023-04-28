«Ак Барс» и ЦСКА сыграют в седьмом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

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Счет в серии ничейный – 3:3. Победитель этого матча выиграет турнир.

Матч состоится в субботу, 29 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

«Ак Барс» – фаворит седьмого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу казанской команды составляет 2,60. На ничью в основное время дают 3,50. На выигрыш ЦСКА можно поставить за 2,80.