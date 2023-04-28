Хаджи назвал условие победы «Спартака» над «Ростовом»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом».

«Ожидаю серьезной борьбы между соперниками. И «Ростов» в порядке сейчас, и наш матч с «Краснодаром» показал, что если наладить игру сзади, в атаке все будет нормально. Предполагаю, что дома «Спартак» должен победить. Если судья не будет давать необоснованные пенальти на Николае Комличенко, то все должно быть в порядке.

Стоит посчитать, сколько очков из-за этих неоправданных одиннадцатиметровых набрал «Ростов». Футболист исподтишка влезает, защитник не замечает его и бьет по мячу, а нападающий сверху ставит ногу. Напротив, это ему должны показывать желтую карточку, а не пенальти назначать.

Если в субботу не возникнет подобных ситуаций, то «Спартак» добьется победы. Потому что второй тайм матча с «Краснодаром» оставил приятное впечатление. Конечно, Алексис Дуарте совсем не понравился своей игрой, но не будем об этом», – сказал Хаджи.