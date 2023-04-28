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    Хаджи назвал условие победы «Спартака» над «Ростовом»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом».

    «Ожидаю серьезной борьбы между соперниками. И «Ростов» в порядке сейчас, и наш матч с «Краснодаром» показал, что если наладить игру сзади, в атаке все будет нормально. Предполагаю, что дома «Спартак» должен победить. Если судья не будет давать необоснованные пенальти на Николае Комличенко, то все должно быть в порядке.

    Стоит посчитать, сколько очков из-за этих неоправданных одиннадцатиметровых набрал «Ростов». Футболист исподтишка влезает, защитник не замечает его и бьет по мячу, а нападающий сверху ставит ногу. Напротив, это ему должны показывать желтую карточку, а не пенальти назначать.

    Если в субботу не возникнет подобных ситуаций, то «Спартак» добьется победы. Потому что второй тайм матча с «Краснодаром» оставил приятное впечатление. Конечно, Алексис Дуарте совсем не понравился своей игрой, но не будем об этом», – сказал Хаджи.

    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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    Источник: Rusfootball

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14529

      Алексей З 18 минут назад

      Помучается Спартак.
      Ростов может и не ярок , но организован и функционально выглядит лучше наших.
      Ростов знает как играть , а вот что отчебучит очередной защитник КБ , не знает никто.

      0
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      Рейтинг: +1027

      Чехов на Садовой 26 минут назад

      Ну вот, дождались наконец то ! Началось нытьё и стенания. Оле-оле-оле-оле , редиски вперёд !

      1
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      Рейтинг: +1157

      кaстрюлька 49 минут назад

      После Краснодара свиням вообще надо хлебало завалить и хрюкать только про своих дельфинов и прикормленных свистунов

      2
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      Рейтинг: +2784

      шахта Заполярная > кaстрюлька 18 минут назад

      Любую ветку открываешь, там кастрюля, когда успеваешь везде нагадить, и главное одно и тоже строчишь, или ....... На что то другое написать мозги нужны, но кастрюля и мозги вещь не совместимая.

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      Рейтинг: +1157

      кaстрюлька > кaстрюлька 13 минут назад

      Да вы тут с промквасом на пару уже весь сайт через диваны пропердели, а я, заметь, корректно на эту тему молчу

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