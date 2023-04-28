Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов»

Александр Мостовой считает, что ключевым фактором в игре «Спартака» и «Ростова» станет судейство.

«Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» – 55 на 45 в пользу «Спартака». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлeн перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

В матче с «Ростовом» основной вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства.

По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», – сказал Мостовой.