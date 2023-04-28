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  • Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов»

Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов»

28 апреля 2023, 17:51
10

Александр Мостовой считает, что ключевым фактором в игре «Спартака» и «Ростова» станет судейство.

«Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» – 55 на 45 в пользу «Спартака». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлeн перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

В матче с «Ростовом» основной вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства.

По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
  • Начало матча 25-го тура РПЛ – в 19:30 мск.
  • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
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моэм
1682694858
Мостовой , как настоящий футбольный эксперт должен был оценить противоборство разных тактик тренеров и их вариативности , силу игроков замены , умению команд "держать удар" , возможности запасных в плане перестроения и перелома игры по ходу неудачно складывающемуся матча и ещё многого другого , чего нам сирым не видно ....но нет , Мостовой просто тупо перемывает кости судьям ещё не начавшегося матча ....вот почему такие идиоты числятся экспертами , да ещё и печатаются ???? .
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portero
1682696915
Шо опять судьи рулить будут???? Ну х.з. пусть фортуна лучше сломает судеек, чтоб они обосрались....
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DOCTOR PENALTY
1682696981
Главная интрига - Мостовой сгорает желанием, чтобы Карпин проиграл.
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Taps
1682699216
Парнишка заранее соломку стелет. Кирдык спартаку ...
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subbotaspartak
1682700170
Давайте в футбол поиграем, без судей... без Мостового...
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paracetamol
1682702019
55 на 45 в пользу «Спартака», это с учетом судейства или как? Матч свиней с Краснодаром был 65 на 35 в пользу Краснодара, а с учетом судейства все знают как.
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balam
1682710834
Колю с Саней удалите еще до матча,а то будем смотреть прыжки в пустой бассейн.хотя забавно
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