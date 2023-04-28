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    • Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов»

    Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов»

    Александр Мостовой считает, что ключевым фактором в игре «Спартака» и «Ростова» станет судейство.

    «Для меня здесь ситуация, как с «Краснодаром» – 55 на 45 в пользу «Спартака». Там было так, потому что «Спартак» только вылетел из Кубка и был обозлeн перед игрой дома. Большую часть времени они ничего не показывали. Было печально.

    В матче с «Ростовом» основной вопрос – на чьей стороне будет судья и весь судейский корпус. На данный момент «Спартак» и «Ростов» две самые главные команды в плане обсуждения судейства.

    По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
    • Начало матча 25-го тура РПЛ – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5011

      Питерский князь 4 минуты назад

      Главный вопрос, сколько будет пенальти?
      10?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18350

      paracetamol 6 минут назад

      55 на 45 в пользу «Спартака», это с учетом судейства или как?
      Матч свиней с Краснодаром был 65 на 35 в пользу Краснодара, а с учетом судейства все знают как.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2074

      ПалкоВводецъ (returned) 34 минуты назад

      Главная интрига будут ли судьи также наглеть в пользу хряков как в большинстве их игр? Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 > ПалкоВводецъ (returned) 9 минут назад

      В пользу Спартака могут ошибиться , а вот в пользу **** преднамеренно судьи ошибаются , вот в чём разница ,,,,Гыгыгы дебил ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 37 минут назад

      Давайте в футбол поиграем, без судей... без Мостового...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 53 минуты назад

      Парнишка заранее соломку стелет.
      Кирдык спартаку ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Главная интрига - Мостовой сгорает желанием, чтобы Карпин проиграл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18350

      paracetamol > DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Тренером Ростова хочет стать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67998

      portero 1 час назад

      Шо опять судьи рулить будут???? Ну х.з. пусть фортуна лучше сломает судеек, чтоб они обосрались....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      моэм 2 часа назад

      Мостовой , как настоящий футбольный эксперт должен был оценить противоборство разных тактик тренеров и их вариативности , силу игроков замены , умению команд "держать удар" , возможности запасных в плане перестроения и перелома игры по ходу неудачно складывающемуся матча и ещё многого другого , чего нам сирым не видно ....но нет , Мостовой просто тупо перемывает кости судьям ещё не начавшегося матча ....вот почему такие идиоты числятся экспертами , да ещё и печатаются ???? .

      3
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      Рейтинг: +1151

      кaстрюлька 2 часа назад

      Пистаха пуделю - Левников хрякам зарешает

      2
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