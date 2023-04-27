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    • Асхабадзе – о встрече клубов с Каманцевым: «Глава российских судей не сказал почти ни слова!»

    Асхабадзе – о встрече клубов с Каманцевым: «Глава российских судей не сказал почти ни слова!»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о встречи клубов РПЛ с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым.

    – Встречи с представителями ЭСК могут пойти на пользу?

    – Если разбирать условно каждый эпизод, когда они будут ездить, где будет присутствовать тренерский штаб, игрок, руководитель, конечно, они могут повлиять хотя бы для понимания того, что происходит. Но те вопросы, которые я озвучивал, не касались конкретных точечных ошибок судей в поле.

    Мне непонятна система назначений судей, а также истории, когда судья по статистике с определенным клубом ошибался очень много, еще со времен ФНЛ, если нас взять. Его постоянно назначают на эти клубы. Почему нельзя сделать рокировку, уйти от этого негатива. Я задавал эти конкретные вопросы.

    Меня, может быть, не в полной мере устроил ответ Митрофанова. Но он достаточно доступный и понятный был. Мы не будем вдаваться в подробности. Но Каманцев не сказал практически ни одного слова! Это подтвердят все участники.

    Поэтому я сказал в начале, что не получил до конца все ответы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1230

      Таврида 14 минут назад

      "Каманцев не сказал практически ни одного слова!". Зачем слова, все должно конкретными цифрами на чеках от заинтересованных лиц выражаться) Шутка, если чё...

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