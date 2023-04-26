ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в шестом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

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ЦСКА ведет в серии со счетом 3:2. В случае победы московская команда выиграет турнир.

Матч состоится в четверг, 27 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

ЦСКА – фаворит пятого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 2,26. На ничью в основное время дают 3,60. На выигрыш казанцев можно поставить за 3,30.