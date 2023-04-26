Мини-турнир за чемпионство из четырех команд: опубликован вариант нового формата РПЛ

Клубы РПЛ обсудят изменение формата чемпионата России на общем собрании лиги, которое проходит сегодня в Москве.

По информации «РБ Спорт», существует несколько вариантов, которые будут рассматривать. Один из вариантов – гладкий чемпионат в два круга с мини-турнирами по его итогам:

за 1-4-е места – чемпионство и медали;

за 13-16 места – сохранение прописки;

за 5-12 места – победитель выходит в Суперкубок, где сыграют четыре команды.

Кубок России при таком формате будет сокращен: групповой раунд станет короче, а на стадии плей-офф будет по одному матчу.