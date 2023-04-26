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    • Мини-турнир за чемпионство из четырех команд: опубликован вариант нового формата РПЛ

    Мини-турнир за чемпионство из четырех команд: опубликован вариант нового формата РПЛ

    Клубы РПЛ обсудят изменение формата чемпионата России на общем собрании лиги, которое проходит сегодня в Москве.

    По информации «РБ Спорт», существует несколько вариантов, которые будут рассматривать. Один из вариантов – гладкий чемпионат в два круга с мини-турнирами по его итогам:

    • за 1-4-е места – чемпионство и медали;
    • за 13-16 места – сохранение прописки;
    • за 5-12 места – победитель выходит в Суперкубок, где сыграют четыре команды.

    Кубок России при таком формате будет сокращен: групповой раунд станет короче, а на стадии плей-офф будет по одному матчу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +191

      Александр.Т. 13 минут назад

      Не ведут оставят как есть

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      Рейтинг: +35

      baggio80 36 минут назад

      Ну они же работают или делают вид что работают )

      0
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      Рейтинг: +67969

      portero 57 минут назад

      Дебилизм!!!!
      Кубок ещё один разыграйте, нет надо получить бабосы за разработку галимого говна, а потом получат за то что вернулись к тому что было....

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