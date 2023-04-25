Защитник «Оренбурга»: «В отпуске могу каждый день пить виски, курить кальян»

Центральный защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что во время отпуска употребляет много алкоголя.

– Какие у вас были тимбилдинги?

– После победы можем собраться в ресторане. Недавно снимали дом у озера, жарили шашлык – классно было.

– После игры разрешают выпить алкоголь?

– После победы – да, пиво можем выпить. Я вообще люблю виски больше.

Но надо понимать: когда ты на работе – ты профессионал. Когда отпуск, я могу делать все что угодно – могу пить виски каждый день.

Жена говорит: «Я боюсь представить, что с тобой будет, когда закончишь с футболом. Ты в отпуске все время только и пьешь». Отвечаю ей: «Я заслужил отпуск и могу делать все, что угодно. Хочу – кальян курю. Работаю шесть месяцев и отдыхаю две недели».

Но, конечно, когда начинаются сборы – выкладываюсь на все сто процентов. Отпуск – отпуск. Работа – работа.