Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки: они подорожали почти в 6 раз за 11 лет

Экс-игрок сборной России Александр Кокорин рассказал, куда вкладывал свои деньги.
– Ты куда свои деньги инвестировал?
– Самая большая инвестиция – в недвижимость. Одежда, кроссовки, машины.
– В кроссовки можно инвестировать?
– А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят.
– Да ладно?! Какая твоя самая дорогая обувь?
– Вот они. Еще были за 10 000, но я говорю про те, что сильно выросли.
– А недвижимость?
– Не знаю, выросла она или нет, но она имеется.
– Только в России?
– Только в России.
– А на Кипре не хочешь?
– Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало.
– А в твоем любимом Дубае нет скромной квартиры?
– Там, где у меня недвижимость, я хочу бывать. Не хочу купить – может, я ее сдам, может, то и се?
– Ты не бываешь в Дубае?
– Мало бываю.
– То есть кроссовки и недвижимость – все?
– Это шутка была. Тебя так устроит: в евро в банке – в консерве, в ячейке – лежат. И все.