Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки: они подорожали почти в 6 раз за 11 лет

Экс-игрок сборной России Александр Кокорин рассказал, куда вкладывал свои деньги.

– Ты куда свои деньги инвестировал?

– Самая большая инвестиция – в недвижимость. Одежда, кроссовки, машины.

– В кроссовки можно инвестировать?

– А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят.

– Да ладно?! Какая твоя самая дорогая обувь?

– Вот они. Еще были за 10 000, но я говорю про те, что сильно выросли.

– А недвижимость?

– Не знаю, выросла она или нет, но она имеется.

– Только в России?

– Только в России.

– А на Кипре не хочешь?

– Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало.

– А в твоем любимом Дубае нет скромной квартиры?

– Там, где у меня недвижимость, я хочу бывать. Не хочу купить – может, я ее сдам, может, то и се?

– Ты не бываешь в Дубае?

– Мало бываю.

– То есть кроссовки и недвижимость – все?

– Это шутка была. Тебя так устроит: в евро в банке – в консерве, в ячейке – лежат. И все.