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    • Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки: они подорожали почти в 6 раз за 11 лет

    Кокорин рассказал об инвестициях в кроссовки: они подорожали почти в 6 раз за 11 лет

    Экс-игрок сборной России Александр Кокорин рассказал, куда вкладывал свои деньги.

    – Ты куда свои деньги инвестировал?

    – Самая большая инвестиция – в недвижимость. Одежда, кроссовки, машины.

    – В кроссовки можно инвестировать?

    – А ты не знал? Я купил кроссовки в 2012 году за 7 000 долларов, а сейчас они 40 000 стоят.

    – Да ладно?! Какая твоя самая дорогая обувь?

    – Вот они. Еще были за 10 000, но я говорю про те, что сильно выросли.

    – А недвижимость?

    – Не знаю, выросла она или нет, но она имеется.

    – Только в России?

    – Только в России.

    – А на Кипре не хочешь?

    – Я всегда мечтал купить где-то, но у меня была мысль, что если санкции, я не смогу летать. Это меня пугало.

    – А в твоем любимом Дубае нет скромной квартиры?

    – Там, где у меня недвижимость, я хочу бывать. Не хочу купить – может, я ее сдам, может, то и се?

    – Ты не бываешь в Дубае?

    – Мало бываю.

    – То есть кроссовки и недвижимость – все?

    – Это шутка была. Тебя так устроит: в евро в банке – в консерве, в ячейке – лежат. И все.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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