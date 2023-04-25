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    • Зарема оценила приглашение группы «Тату» выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Зарема оценила приглашение группы «Тату» выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что перед гостевым матчем с «Зенитом» выступит группа «Тату».

    «Группа «Тату» – лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках.

    Юля [Юлия Волкова] ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях.

    Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», – сказала Зарема.

    • «Зенит» примет «Спартак» 7 мая в 26-м туре РПЛ.
    • Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      ElninoO 13 минут назад

      Главной композицией "Нас не догонят", по идее, должна быть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4483

      fakeid 17 минут назад

      ладно.

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