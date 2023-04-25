Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что перед гостевым матчем с «Зенитом» выступит группа «Тату».

«Группа «Тату» – лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках.

Юля [Юлия Волкова] ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях.

Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», – сказала Зарема.