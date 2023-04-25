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  • Зарема оценила приглашение группы «Тату» выступить перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Зарема оценила приглашение группы «Тату» выступить перед матчем «Зенит» – «Спартак»

25 апреля 2023, 17:39
14

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что перед гостевым матчем с «Зенитом» выступит группа «Тату».

«Группа «Тату» – лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках.

Юля [Юлия Волкова] ходит в наш спортзал «Vita спорт» на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях.

Приятно, что и на «Газпром Арене» увидят выступление вживую», – сказала Зарема.

  • «Зенит» примет «Спартак» 7 мая в 26-м туре РПЛ.
  • Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (14)
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ElninoO
1682434795
Главной композицией "Нас не догонят", по идее, должна быть..
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Эном айс
1682436140
Хитра.)) И сколько бежавших на слово Зарема уткнулись в забор с надписью "х.."?))))
Ответить
Давид59
1682437323
Зарема не поняла главного. Это же всем красно-белым намёк НАС НЕ ДОГОНЯТ!!!
Ответить
jet andy
1682437507
Волкова теперь с утиными губищами, а еще хотела в Едим Россию вступить. Отвратная и безмозглая особа.
Ответить
mihail200606
1682438927
Они будут петь песню Нас не догонят...)) с намеком... посмотрим че Зарема потом напишет..
Ответить
GM
1682438946
И снова "в-каждой-бочке-затычка" со своим бесценным мнение. Похоже, кто-то на сайте ее очень любит...
Ответить
kvm
1682440142
эскортница сама на пилоне выступит...
Ответить
Spirit_78
1682462858
Надо же - от Заремы никакого негатива! Удивлён.
Ответить
Из Твери Леха
1682491632
разные мальчики, спартак...ну как без этого?
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