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  • Алаев ответил на вопрос, будет ли изменен формат РПЛ в новом сезоне

Алаев ответил на вопрос, будет ли изменен формат РПЛ в новом сезоне

24 апреля 2023, 14:55

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной смене формата РПЛ в следующем сезоне.«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом.

Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть.

Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договоренности с партнерами и вещателем.

Что касается Кубка России, то, мое мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче.

Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», – сказал Алаев.

  • Ранее Алаев заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
  • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
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