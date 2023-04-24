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    • Алаев ответил на вопрос, будет ли изменен формат РПЛ в новом сезоне

    Алаев ответил на вопрос, будет ли изменен формат РПЛ в новом сезоне

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной смене формата РПЛ в следующем сезоне.«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом.

    Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть.

    Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договоренности с партнерами и вещателем.

    Что касается Кубка России, то, мое мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче.

    Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», – сказал Алаев.

    • Ранее Алаев заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
    • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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