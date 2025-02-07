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Алаев: «Россия с каждым днем ближе к еврокубкам»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал траты российских клубов на трансферы.

– «Спартак» и «Зенит» готовы потратить большие деньги, около 60 миллионов – это большой показатель для лиги, для поднятия уровня футболистов?

– У меня нет данных, что кто-то готов потратить 60 миллионов. Сам факт приезда таких молодых дарований, как Луис Энрике, говорит о том, что молодые футболисты, кандидаты в сборную Бразилии едут к нам в чемпионат – это хорошо. Это привлекает внимание к чемпионату? Привлекает. Уверен, «Спартак» тоже ответит крупным трансфером – замечательно, что у клубов есть такие возможности несмотря на текущую ситуацию.

Говорят: зачем трансферы, если нет еврокубков? Помимо них есть звание чемпиона России, есть медали, руководители амбициозные, тренеры, футболисты – они хотят выигрывать. Это все повышает интерес к чемпионату. Исходя из трансферов, из общения, ожидаю горячую концовку чемпионата.

– Говорят, что клубы начали так много тратить, потому что ожидают возвращения на международную арену.

– Мы с каждым днем к этому ближе – это факт. Чувствуется: напряжение в футбольном общении с лигами, партнерами спадает, выравниваются отношения. Является ли это сигналом? Наверное, да. Каких-то планов и конкретных дат нет.

Являются ли такие траты результатом потепления? Лучше об этом спросить у руководителей клубов. Считаю, главная причина таких трансферов – желание стать чемпионом России. Когда ты делаешь такие трансферы, держишь в голове возможное возвращение в Европу.

  • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – против Беларуси летом.

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Источник: Sport24

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Комментарии (9)
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Борис34684
1738896836
Как же любят наши горе рукамиводители сотрясать воздух в пустую. Так и стоят с открытым ртом у закрытой двери в Европу,позорники.
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БАЗАРА НЕТ
1738903843
Четыре четверти пути !)
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subbotaspartak
1738905561
Вот! Вот безусловную истину мудрец изрекает: Когда бы возвращение не состоялось, мы с каждым днём ближе...
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rash1959
1738911104
Ну да, совсем чуток осталось, от того "последнего дня" ещё прибавь лет 5-7. Да ещё и кубки с другими названиями, ... на китайском.
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NewLife
1738914560
"Мы с каждым днем к этому ближе – это факт." Еще десяток другой загранкомандировок и пустой болтовни, и мы еще немного приблизимся...)
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