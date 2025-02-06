Президент РПЛ отреагировал на штраф Дзюбе из-за интервью

Президент РПЛ Александр Алаев хочет, чтобы все забыли о теме штрафа для форварда «Акрона» Артема Дзюбы из-за интервью, которое он дал «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.
– Как оцените решение по Дзюбе?
– Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью.
Рад, что Артема не дисквалифицировали, и он продолжит играть в футбол. Хочется финально все закрыть и не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определенные ориентиры.
- По решению комитета по этике РФС, Дзюба должен заплатить 250 тысяч рублей.
- РПЛ обращалась в комитет по этике, посчитав, что в словах игрока прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
- Отмечалось, что к письму от лиги в комитет было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью.
- Как уточняли в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».