Президент РПЛ отреагировал на штраф Дзюбе из-за интервью

Президент РПЛ Александр Алаев хочет, чтобы все забыли о теме штрафа для форварда «Акрона» Артема Дзюбы из-за интервью, которое он дал «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.

– Как оцените решение по Дзюбе?

– Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью.

Рад, что Артема не дисквалифицировали, и он продолжит играть в футбол. Хочется финально все закрыть и не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определенные ориентиры.