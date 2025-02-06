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Президент РПЛ отреагировал на штраф Дзюбе из-за интервью

Президент РПЛ Александр Алаев хочет, чтобы все забыли о теме штрафа для форварда «Акрона» Артема Дзюбы из-за интервью, которое он дал «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.

– Как оцените решение по Дзюбе?

– Мы хотели, чтобы флажочки были расставлены, и это произошло. Я рад, что тема закрыта решением комитета по этике, и хотел бы, чтобы все про это забыли. Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не выходить за рамки в своих интервью.

Рад, что Артема не дисквалифицировали, и он продолжит играть в футбол. Хочется финально все закрыть и не вспоминать о былом. Теперь другие футболисты будут знать определенные ориентиры.

  • По решению комитета по этике РФС, Дзюба должен заплатить 250 тысяч рублей.
  • РПЛ обращалась в комитет по этике, посчитав, что в словах игрока прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
  • Отмечалось, что к письму от лиги в комитет было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям Дзюбы в интервью.
  • Как уточняли в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».

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Источник: «Матч ТВ»

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06.02.2025 13:58
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Комментарии (4)
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Борис34684
1738840107
Что то мне подсказывает, повесит Дзюба бутсы на гвоздь, многие рукамиводители футбола и клубов узнают о себе много интиресных вещей. Дзюба такой человек, он так просто это не оставит.
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Гор--google
1738842388
Про вас,козлов,не писать нужно,вас сажать нужно.
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andr45
1738845204
АЛАПАЕВ «Надеюсь, что другие футболисты будут помнить этот случай и не будут выходить» на интервью) 
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