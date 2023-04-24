Лапочкин раскритиковал судейство в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал работу судей в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

«Самый спорный момент – это пенальти за игру рукой Рассказова в своей штрафной. Формально, наверное, это игра рукой. Его сзади подталкивали, но за этот фол мы не может зафиксировать нарушение.

Но, по большому счету, не Рассказов играет рукой, а его руку толкают в сторону мяча. Было бы проще, если бы судьи продолжили игру и назначили угловой. Для всей футбольной общественности было бы лучше, если бы назначили угловой. Мое мнение такое.

У судьи был формальный повод назначить пенальти. Может, в динамике игры не разобрался в мелочах эпизода.

Падение Писарского в штрафной? Здесь самый печальный эпизод. Получается, у нас главный судья не принимает решение, его ассистент не помогает и VAR. Три официальных лица матча в очевидном эпизоде – момент по видео вообще элементарный – не принимают правильное решение.

Писарскому по неосторожности заплетают ноги. Это очень печально, – сказал Лапочкин.