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  • Лапочкин раскритиковал судейство в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

Лапочкин раскритиковал судейство в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

24 апреля 2023, 00:24
3

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал работу судей в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

«Самый спорный момент – это пенальти за игру рукой Рассказова в своей штрафной. Формально, наверное, это игра рукой. Его сзади подталкивали, но за этот фол мы не может зафиксировать нарушение.

Но, по большому счету, не Рассказов играет рукой, а его руку толкают в сторону мяча. Было бы проще, если бы судьи продолжили игру и назначили угловой. Для всей футбольной общественности было бы лучше, если бы назначили угловой. Мое мнение такое.

У судьи был формальный повод назначить пенальти. Может, в динамике игры не разобрался в мелочах эпизода.

Падение Писарского в штрафной? Здесь самый печальный эпизод. Получается, у нас главный судья не принимает решение, его ассистент не помогает и VAR. Три официальных лица матча в очевидном эпизоде – момент по видео вообще элементарный – не принимают правильное решение.

Писарскому по неосторожности заплетают ноги. Это очень печально, – сказал Лапочкин.

  • Матч в после судил Роман Галимов из Улан-Удэ.
  • «Крылья» идут в таблице 12-ми.
  • Нижегородцы отстают на 3 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
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Чехов на Садовой
1682295020
Кто больше дал - у того и больше прав! Обидно, слюшай брат!
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witalik
1682335085
А вот на Сычевом из Оренбурга пенальти бы поставили...А так западло за Пи.арского вписываться...Пусть берёт уроки у Коли Комличенко...
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zigbert
1682338750
На VAR хорошо было видно нарушение на Писарском. Куда смотрели судьи?
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