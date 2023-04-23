Гвардиола ответил фанатам «МЮ», которые опасаются возможного требла «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода в финал Кубка Англии ответил болельщикам «Манчестер Юнайтед», которые боятся потенциального требла «Сити».

«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», – приводит слова Гвардиолы «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.