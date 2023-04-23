Гвардиола ответил фанатам «МЮ», которые опасаются возможного требла «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода в финал Кубка Англии ответил болельщикам «Манчестер Юнайтед», которые боятся потенциального требла «Сити».
«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», – приводит слова Гвардиолы «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.
- «Сити» лидирует в АПЛ по потерянным очкам.
- В полуфинале Лиги чемпионов команда сыграет с «Реалом».
- В финале Кубка Англии «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» или «Брайтоном».
Источник: «Чемпионат»