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    • Гвардиола ответил фанатам «МЮ», которые опасаются возможного требла «Сити»

    Гвардиола ответил фанатам «МЮ», которые опасаются возможного требла «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выхода в финал Кубка Англии ответил болельщикам «Манчестер Юнайтед», которые боятся потенциального требла «Сити».

    «Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», – приводит слова Гвардиолы «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

    • «Сити» лидирует в АПЛ по потерянным очкам.
    • В полуфинале Лиги чемпионов команда сыграет с «Реалом».
    • В финале Кубка Англии «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» или «Брайтоном».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7791

      mihail200606 1 час назад

      Лацио и Рома тоже очень добрые соседи))

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      Рейтинг: +109

      JIEGEHDA > mihail200606 31 минуту назад

      Ливерпуль и Эвертон. Реал и Атлетико. Торино и Юве . Спартак ЦСКА и Динамо . много доброты в мире

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