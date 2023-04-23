«Зенит» победил «Динамо», Малком – лучший бомбардир РПЛ, жесткая пресс-конференция Евсеева и другие новости

Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.

Фанаты «Арсенала» потребовали освободить Эвана Гершковича – его арестовали в России по подозрению в шпионаже.

Казарцева отстранили от судейства в РПЛ.

Саудовский клуб готов удвоить зарплату 37-летнего Модрича.

«Астон Вилла» Эмери установила рекорд АПЛ.

Талалаев потроллил «Торпедо» после победы над ним.

Малком единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

«Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании».

РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (3:1), у Малкома дубль.

Семак: «Порадуемся за Малкома, если он уйдет в «ПСЖ».