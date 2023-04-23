Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» победил «Динамо», Малком – лучший бомбардир РПЛ, жесткая пресс-конференция Евсеева и другие новости

    «Зенит» победил «Динамо», Малком – лучший бомбардир РПЛ, жесткая пресс-конференция Евсеева и другие новости

    Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.

    Фанаты «Арсенала» потребовали освободить Эвана Гершковича – его арестовали в России по подозрению в шпионаже.

    Казарцева отстранили от судейства в РПЛ.

    Саудовский клуб готов удвоить зарплату 37-летнего Модрича.

    «Астон Вилла» Эмери установила рекорд АПЛ.

    Талалаев потроллил «Торпедо» после победы над ним.

    Малком единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

    «Этого разгильдяя больше в команде не будет»: Евсеев отстранил игрока «Шинника» после поражения от «Алании».

    РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (3:1), у Малкома дубль.

    Семак: «Порадуемся за Малкома, если он уйдет в «ПСЖ».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 