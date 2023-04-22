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    • Фанаты «Арсенала» потребовали освободить Эвана Гершковича – его арестовали в России по подозрению в шпионаже

    Фанаты «Арсенала» потребовали освободить Эвана Гершковича – его арестовали в России по подозрению в шпионаже

    Болельщики «Арсенала» поддержали Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России.

    Это произошло в пятницу во время матча 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

    Фанаты вывесили баннер с надписью Free Evan («Свободу Эвану»).

    • Гершкович – журналист The Wall Street Journal и болельщик «Арсенала».
    • Его задержали 30 марта в Екатеринбурге.
    • Американца подозревают в шпионаже – ему грозит до 20 лет тюрьмы.

    Фото: твиттер Мигеля Дилэйни

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14457

      Алексей З 1 час назад

      Прежде всего , это обращение к своим правительствам , чтобы не забывали и нашли дипломатические средства разрешить проблему журналиста.
      " Требовали освободить" - это уже ваш ( бомбардира ) вымысел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13384

      R_a_i_n 2 часа назад

      Интересна реакция УЕФА и федерации футбола Англии. На стадионах запрещены политические лозунги! Или можно? Что там правила говорят?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4975

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Там правила говарят, отпустите Эвана Гершковича.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4345

      fakeid 2 часа назад

      вернёте нас в еврокубки - отпустим)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 2 часа назад

      Чтобы там газпром позорился?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2550

      Челнинец > Челнинец 2 часа назад

      зачем Вам это, только все забыли о ваших позорах в ЛЧ, или забыли что это не Рфс и тв где сидят одни газпрем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4975

      Питерский князь > Челнинец 1 час назад

      У тебя аватарка с футболистом ЛГБТ.
      Твое мнение интересует, только болельщиков СпартаГа.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4975

      Питерский князь > Болотоход 1 час назад

      Это ты про Ливерпуль СпартаГ 7:0?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14457

      Алексей З > fakeid 1 час назад

      Дурак ты , ой дурак !!!!! пздц

      2
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      Рейтинг: +19597

      Cleaner 2 часа назад

      Бомбардир, ЗАЧЕМ ты напечатал ПОЛИТИЧЕСКУЮ новость?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14457

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Бомбардир похоже обязан свою лояльность демонстрировать, устраивать срач на политической теме

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4975

      Питерский князь 2 часа назад

      Значит, дать ему минимум двадцатник.
      :)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +14457

      Алексей З > Питерский князь 1 час назад

      Какое же ты животное поганое.
      Конечно если своему Кара-Мурзе легко вху...чили 25 лет , то почему англичанину нельзя двадцаточку.
      ГУЛАГ возрождается ? Смотри и до тебя очередь дойдёт.

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      Рейтинг: +4975

      Питерский князь > Алексей З 1 час назад

      Я не понял, с какого перепоя ты меня будешь жизни учить?
      С какого хрена англосаксы лучше русских стали?
      Завязывай с фуфыриками.

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