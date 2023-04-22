Фанаты «Арсенала» потребовали освободить Эвана Гершковича – его арестовали в России по подозрению в шпионаже

Болельщики «Арсенала» поддержали Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России.

Это произошло в пятницу во время матча 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

Фанаты вывесили баннер с надписью Free Evan («Свободу Эвану»).

Гершкович – журналист The Wall Street Journal и болельщик «Арсенала».

Его задержали 30 марта в Екатеринбурге.

Американца подозревают в шпионаже – ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: твиттер Мигеля Дилэйни