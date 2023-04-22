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    Агент динамовца Майсторовича сравнил игрока с Магуайром

    Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы защитника «Динамо» Милана Майсторовича, прокомментировал ошибку игрока в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    «Милан – молодой парень, это первая игра в стартовом составе для него и сразу против «Зенита», – говорит Важич. – В этом матче он отдал 29 точных передач, спасал команду, вынес мяч из пустых ворот. Да, он ошибся, но счет уже был 2:1, момент привел к не самому важному голу в матче. Эта ситуация его не сломает. На мой взгляд, ничего страшного не случилось. Клуб, тренер доверяют Милану. В матче с «Зенитом» ряд игроков не участвовал по разным причинам. Майсторович очень быстро вышел в стартовом составе.

    Те, кто смотрит футбол, понимают, что парню всего 18 лет. По сути, он еще ребенок. Он будет готовиться к следующему матчу и постарается избежать подобных моментов в будущем. Посмотрите, как ошибаются футболисты больших клубов. Просто посмотрите, что творит тот же Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед», – сказал агент Важич.

    • Майсторович в «Динамо» с зимы.
    • Игрок стоит 700 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Майсторовича 6 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.04.2023 23:18
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