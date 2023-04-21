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    • Правительству России предложили оставить Fan ID только на матчах сборной

    Правительству России предложили оставить Fan ID только на матчах сборной

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает ограничить использование Fan ID.

    «Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа, направленного в правительство РФ.

    По информации «Р-Спорт», речь идет о матчах с участием сборной России.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67922

      portero 14 минут назад

      Только травители не отменят фануйди....

      0
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      Рейтинг: +367

      BRAZILES 1 час назад

      неужели начало доходить --до основателей фадина

      1
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      Рейтинг: +4955

      Питерский князь 2 часа назад

      Взорвали журналиста.
      Пока на матче СпартаГ-ЦСКА не положут сотку, дэбилы не успокоются. Меня не напрягает фан ай ди, я не нарушаю закон. Фанаты могут дома посмотреть.
      Отдайте их билеты малоимущим и пенсинерам или инвалидам.
      Все будут довольны.
      :)))

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      Рейтинг: +3813

      anatolich72 > Питерский князь 45 минут назад

      Вроде не дурак, у нас лучше 3 человека за 1500р пустят чем 500 бесплатно. Кто не ходит на стадион того и на аркане туда не затащить,

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      Рейтинг: +17463

      Garrincha58 > Питерский князь 42 минуты назад

      любят в России халяву, а потом те же халявщики упрекают гос-во что те помогают клубам а как прикажете им выживать если главный доход от билетов не работает

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      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > Garrincha58 29 минут назад

      Тогда надо перестать печатать в интернете, газетах и т.д., ту группу которая против фан ай ди.
      Идея умрет и вме вернуться на поле. Нормальная мера.

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