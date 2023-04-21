Правительству России предложили оставить Fan ID только на матчах сборной

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает ограничить использование Fan ID.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа, направленного в правительство РФ.

По информации «Р-Спорт», речь идет о матчах с участием сборной России.