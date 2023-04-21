«Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал расписание футбольного сезона.
«Календарь очень напряженный, слишком много матчей. Это неправильно. Что-то должно измениться.
Мы должны следить за здоровьем игроков. Они – самая важная часть футбола, но каждый думает только о себе: лига, федерация, ФИФА, УЕФА», – сказал Анчелотти.
- «Реал» идет на 2-м месте в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
- В финале Кубка Испании команда 6 мая встретится с «Осасуной».
- В 1/2 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Манчестер Сити».
Источник: ESPN