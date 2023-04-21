«Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал расписание футбольного сезона.

«Календарь очень напряженный, слишком много матчей. Это неправильно. Что-то должно измениться.

Мы должны следить за здоровьем игроков. Они – самая важная часть футбола, но каждый думает только о себе: лига, федерация, ФИФА, УЕФА», – сказал Анчелотти.