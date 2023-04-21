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    • «Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

    «Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал расписание футбольного сезона.

    «Календарь очень напряженный, слишком много матчей. Это неправильно. Что-то должно измениться.

    Мы должны следить за здоровьем игроков. Они – самая важная часть футбола, но каждый думает только о себе: лига, федерация, ФИФА, УЕФА», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
    • В финале Кубка Испании команда 6 мая встретится с «Осасуной».
    • В 1/2 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Манчестер Сити».

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14457

      Skull_Boy 26 минут назад

      В чем проблема у тебя есть Кастилья и надо были какого-то подписывать или брать в аренду, а то ноешь, как девка из Питера

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