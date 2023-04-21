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  • «Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

«Что-то должно измениться»: Анчелотти недоволен календарем «Реала»

21 апреля 2023, 16:42
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал расписание футбольного сезона.

«Календарь очень напряженный, слишком много матчей. Это неправильно. Что-то должно измениться.

Мы должны следить за здоровьем игроков. Они – самая важная часть футбола, но каждый думает только о себе: лига, федерация, ФИФА, УЕФА», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» идет на 2-м месте в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
  • В финале Кубка Испании команда 6 мая встретится с «Осасуной».
  • В 1/2 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Манчестер Сити».

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Источник: ESPN
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1682092684
В чем проблема у тебя есть Кастилья и надо были какого-то подписывать или брать в аренду, а то ноешь, как девка из Питера
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