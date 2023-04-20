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    • Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Медиалиги: названа примерная зарплата

    Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Медиалиги: названа примерная зарплата

    Президент медийного клуба Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о зарплате новичка команды Романа Павлюченко.

    «Рома – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив. Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Гаджиев.

    Телеграм-канал «Некласико» уточнил, что экс-нападающий сборной России будет получать шестизначную сумму за каждый матч.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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