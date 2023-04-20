Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Медиалиги: названа примерная зарплата

Президент медийного клуба Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о зарплате новичка команды Романа Павлюченко.

«Рома – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив. Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Гаджиев.

Телеграм-канал «Некласико» уточнил, что экс-нападающий сборной России будет получать шестизначную сумму за каждый матч.