Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Медиалиги: названа примерная зарплата

Президент медийного клуба Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о зарплате новичка команды Романа Павлюченко.
«Рома – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив. Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Гаджиев.
Телеграм-канал «Некласико» уточнил, что экс-нападающий сборной России будет получать шестизначную сумму за каждый матч.
- 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
- После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
- Зимой он вел переговоры с «Уфой», а в марте перешел в Fight Nights.
Источник: телеграм-канал «Некласико»