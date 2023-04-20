Гвардиола раскрыл секрет победы в Лиге чемпионов: нужно обыграть одну команду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл секрет победы в Лиге чемпионов.
«Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше такой командой была «Барселона».
«Реал» выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. При мне «Ман Сити» выходил трижды», – сказал Гвардиола.
- «Ман Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
- «Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов (рекорд).
- Наивысшее достижение «Ман Сити» – выход в финал ЛЧ-2020/21.
Источник: Manchester Evening News