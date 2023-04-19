Бонек может стать руководителем «Ромы»

«Рома» ищет нового генерального директора. Как пишет телеграм-канал фанатов клуба со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают двух кандидатов.
Первый – бывший игрок «Ромы» Збигнев Бонек, который сейчас занимает административный пост в УЕФА.
Второй – бывший исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини. Решение примет президент «Ромы» Дэн Фридкин.
- Бонек более 10 лет возглавляет Футбольную федерацию Польши.
- Поляк играл за «Рому» в 1985-1988 годах.
- Бонека дважды признавали футболистом года в Польше.