Бонек может стать руководителем «Ромы»

«Рома» ищет нового генерального директора. Как пишет телеграм-канал фанатов клуба со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают двух кандидатов.

Первый – бывший игрок «Ромы» Збигнев Бонек, который сейчас занимает административный пост в УЕФА.

Второй – бывший исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини. Решение примет президент «Ромы» Дэн Фридкин.