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    Бонек может стать руководителем «Ромы»

    «Рома» ищет нового генерального директора. Как пишет телеграм-канал фанатов клуба со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают двух кандидатов.

    Первый – бывший игрок «Ромы» Збигнев Бонек, который сейчас занимает административный пост в УЕФА.

    Второй – бывший исполнительный директор «Ромы» Умберто Гандини. Решение примет президент «Ромы» Дэн Фридкин.

    • Бонек более 10 лет возглавляет Футбольную федерацию Польши.
    • Поляк играл за «Рому» в 1985-1988 годах.
    • Бонека дважды признавали футболистом года в Польше.

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    Источник: телеграм-канал «РОМА | AS Roma Siamo Noi»

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