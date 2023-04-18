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  • Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА о снятии банов с России

Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА о снятии банов с России

18 апреля 2023, 21:52
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переговоры России с УЕФА.

— Судьи будут участвовать в турнире CAFA?

— Это разные вопросы. Если коллеги попросят нас помочь им с судейством. Для наших судей это тоже важный международный опыт. Среди представителей CAFA есть много талантливых судей. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос.

— Какая ситуация с Азией и УЕФА?

— Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.

— Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?

— Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что также, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно. УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И естественно первых сборных.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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Боров мясной
1681844711
эта наглая рожа лгун
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alp
1681848332
митрофанов позорище....
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