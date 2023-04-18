Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА о снятии банов с России

митрофанов позорище....
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переговоры России с УЕФА.
— Судьи будут участвовать в турнире CAFA?
— Это разные вопросы. Если коллеги попросят нас помочь им с судейством. Для наших судей это тоже важный международный опыт. Среди представителей CAFA есть много талантливых судей. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос.
— Какая ситуация с Азией и УЕФА?
— Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.
— Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?
— Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что также, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно. УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И естественно первых сборных.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.