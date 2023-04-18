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    «Динамо» выпустило юбилейную форму в честь столетия клуба

    «Динамо» показало специальную форму, посвященную столетнему юбилею клуба.

    В ней команда 28 апреля сыграет с «Факелом» в матче 25-го тура РПЛ.

    На экипировке нет логотипов динамовских спонсоров.

    «При разработке дизайна наши партнeры вдохновлялись богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых, сформировав узнаваемый собирательный образ динамовской формы.

    Связь поколений была отражена и в фотосессии, в которой приняли участие динамовские ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, а также игрок основной команды «Динамо» Ярослав Гладышев, футболистка женской команды клуба Кристина Комиссарова и воспитанник клубной академии Егор Гусев», – говорится в публикации.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      Bez Imeni 19 минут назад

      Ну так себе..

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      Рейтинг: +18261

      paracetamol 1 час назад

      Вот в этой форме вас Зенит и завалит!

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      Рейтинг: +11586

      alex1951 2 часа назад

      Скромно,но со вкусом....
      Цифру ,,100,, могли бы заодно приладить..тогда все ОК.

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