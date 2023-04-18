«Динамо» выпустило юбилейную форму в честь столетия клуба

«Динамо» показало специальную форму, посвященную столетнему юбилею клуба.

В ней команда 28 апреля сыграет с «Факелом» в матче 25-го тура РПЛ.

На экипировке нет логотипов динамовских спонсоров.

«При разработке дизайна наши партнeры вдохновлялись богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых, сформировав узнаваемый собирательный образ динамовской формы.

Связь поколений была отражена и в фотосессии, в которой приняли участие динамовские ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, а также игрок основной команды «Динамо» Ярослав Гладышев, футболистка женской команды клуба Кристина Комиссарова и воспитанник клубной академии Егор Гусев», – говорится в публикации.