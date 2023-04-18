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    Ловчев сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» пока не способен конкурировать с московским клубом по популярности.

    «Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.

    Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть.

    С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.
    • Матч со «Спартаком» на «Газпром Арене» состоится 7 мая.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +151

      Бригадный 11 минут назад

      У Оленьки Бузовой фанатов много больше, чем у ФК "Спартак". Хотя, публика и там, и там, в принципе однотипная. Попса. Насколько туповатая попса - можно спорить. Но факт, что - попса. Нормальный меломан, и нормальный знаток футбола, в принципе, презирает что "поющие трусы", что попсовую банду хрюканофф из соответствующего ФК. А Зенит ... Что Зенит? Растущий клуб. Один из ... Таковым должен быть и Локомотив. Да, и ЦСКА, в принципе. Краснодар, кстати, чуть не забыл. Ростов. Вот - нормальные клубы. А вы с попсой дурацкой носитесь, аки дурни со ступой.

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      Рейтинг: +7094

      Semenycch 33 минуты назад

      Уважаю Ловчева и все же он не прав! Или не совсем прав. За Зенит и Спартак болеют разные люди, не только проживающие в разных регионах нашей страны, но и в силу собственного развития. Хотя в одном Ловчев вполне прав, Шариков в России всегда было больше, по сравнению с Профессорами Преображенскими!

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      Рейтинг: +4202

      Иван Петров 1986 > Semenycch 15 минут назад

      А Профессора Преображенские - это болелы зени?

      0
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      Рейтинг: +8221

      Беспонтий 52 минуты назад

      и вроде как шагнул украдкой
      и вроде бы с походкой шаткой он никого не превознёс
      но впечатление осталось гадким
      не ловчев это произнёс
      ----------
      пы.сы.
      за ловчева в телеграмме пишет розовый н.е.гр
      ну гы-гы тогда раз уже положено

      4
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      Рейтинг: +4202

      Иван Петров 1986 > Беспонтий 53 минуты назад

      Еще один никем не признанный стихоплет появился.

      1
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      Рейтинг: +5005

      neveldomha 58 минут назад

      Одним провалом за другим можно растерять всю популярность. Что со Спартаком и происходит.

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      Рейтинг: +4202

      Иван Петров 1986 > neveldomha 54 минуты назад

      А успех за успехом у зени только подрывают его популярность. Она растет только в городе на неве, а в целом по стране только падает.

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