Ловчев сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» пока не способен конкурировать с московским клубом по популярности.

«Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.

Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть.

С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.