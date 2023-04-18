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Ловчев сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

18 апреля 2023, 16:55
33

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» пока не способен конкурировать с московским клубом по популярности.

«Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.

Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть.

С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.
  • Матч со «Спартаком» на «Газпром Арене» состоится 7 мая.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (33)
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neveldomha
1681827408
Одним провалом за другим можно растерять всю популярность. Что со Спартаком и происходит.
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Беспонтий
1681827809
и вроде как шагнул украдкой и вроде бы с походкой шаткой он никого не превознёс но впечатление осталось гадким не ловчев это произнёс ---------- пы.сы. за ловчева в телеграмме пишет розовый н.е.гр ну гы-гы тогда раз уже положено
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Бригадный
1681830276
У Оленьки Бузовой фанатов много больше, чем у ФК "Спартак". Хотя, публика и там, и там, в принципе однотипная. Попса. Насколько туповатая попса - можно спорить. Но факт, что - попса. Нормальный меломан, и нормальный знаток футбола, в принципе, презирает что "поющие трусы", что попсовую банду хрюканофф из соответствующего ФК. А Зенит ... Что Зенит? Растущий клуб. Один из ... Таковым должен быть и Локомотив. Да, и ЦСКА, в принципе. Краснодар, кстати, чуть не забыл. Ростов. Вот - нормальные клубы. А вы с попсой дурацкой носитесь, аки дурни со ступой.
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paracetamol
1681836800
Ну со всеми московским клубом по популярности может и не может конкурировать, но каждый из них по отдельности давно забил!
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egor tikhonov
1681841121
за Зенит в большинстве болеют мажоры и госслужащие ( Питерцы обычные само собой тоже). а за Спартак болеют работяги мужики , гопота(тоже люди) ,короче все среднего и низшего ,как у нас говорят звена. Вот теперь болелы Зенита посчитайте каких людей в стране больше и сопите тихо в тряпочку....
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NewLife
1681842946
Ну если судить по комментариям в Бомбардире, то однозначно синит и близко не подходит по популярности в Спартаку. И не надо пыжиться по поводу профессора Преображенского, это сравнение не канает ввиду большого количества ошивающихся здесь немытых тупых быдло-троллей.
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nik55
1681846503
бо-жам до Спартака как до луны
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alp
1681848215
спартаковские все хотят натянуть на себя сползающее одеяло, и уговаривают друг друга, что еще не все потеряно )) смешные...
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ААМ
1681880661
То , что судьи тащат СПАМ и КДК почти сплошь из спатачей Ловчева не напрягает
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