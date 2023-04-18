Ловчев сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

У Оленьки Бузовой фанатов много больше, чем у ФК "Спартак". Хотя, публика и там, и там, в принципе однотипная. Попса. Насколько туповатая попса - можно спорить. Но факт, что - попса. Нормальный меломан, и нормальный знаток футбола, в принципе, презирает что "поющие трусы", что попсовую банду хрюканофф из соответствующего ФК. А Зенит ... Что Зенит? Растущий клуб. Один из ... Таковым должен быть и Локомотив. Да, и ЦСКА, в принципе. Краснодар, кстати, чуть не забыл. Ростов. Вот - нормальные клубы. А вы с попсой дурацкой носитесь, аки дурни со ступой.
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «Зенит» пока не способен конкурировать с московским клубом по популярности.
«Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.
Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть.
С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.
- «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.
- Матч со «Спартаком» на «Газпром Арене» состоится 7 мая.