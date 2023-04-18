«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба

Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление в связи с днем рождения клуба.
Московская команда была основана 18 апреля 1922 года.
«Спартаку» – 101 год! С днeм рождения, любимый клуб! Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.
Верим и в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру! С нашим днeм, красно-белые!» – говорится в тексте поздравления.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России (37 трофеев).
- В этом сезоне команда идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.
Источник: телеграм-канал «Спартака»