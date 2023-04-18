«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба

Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление в связи с днем рождения клуба.

Московская команда была основана 18 апреля 1922 года.

«Спартаку» – 101 год! С днeм рождения, любимый клуб! Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.

Верим и в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру! С нашим днeм, красно-белые!» – говорится в тексте поздравления.