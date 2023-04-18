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    «Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба

    Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление в связи с днем рождения клуба.

    Московская команда была основана 18 апреля 1922 года.

    «Спартаку» – 101 год! С днeм рождения, любимый клуб! Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!

    Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета.

    Верим и в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

    И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру! С нашим днeм, красно-белые!» – говорится в тексте поздравления.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России (37 трофеев).
    • В этом сезоне команда идет на 3-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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