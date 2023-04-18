Григорян назвал форварда с «чудовищным превосходством» над защитниками РПЛ

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о нападающем «Локомотива» Артeме Дзюбе.

«В сегодняшнем «Локомотиве» Баринов, играющий в опорной зоне, всe чаще добегает в штрафную. Это исключительно заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своe положение на поле максимально эффективно в случае смещения на фланг или тогда, когда он остаeтся по створу.

Заход Дзюбы в РПЛ показывает, что его превосходство над игроками обороны стало чудовищным», — сказал Григорян.