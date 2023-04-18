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    Григорян назвал форварда с «чудовищным превосходством» над защитниками РПЛ

    Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о нападающем «Локомотива» Артeме Дзюбе.

    «В сегодняшнем «Локомотиве» Баринов, играющий в опорной зоне, всe чаще добегает в штрафную. Это исключительно заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своe положение на поле максимально эффективно в случае смещения на фланг или тогда, когда он остаeтся по створу.

    Заход Дзюбы в РПЛ показывает, что его превосходство над игроками обороны стало чудовищным», — сказал Григорян.

    • Дзюба в команде с февраля.
    • У него контракт до лета.
    • Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 6 матчах после возвращения в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      Теркчанин 31 минуту назад

      полено не может превосходить кого то,бред сивой кобылы.

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