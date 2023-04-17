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    Арбитр Федотов разобрал три пенальти в пользу «Спартака» в дерби с «Торпедо»

    Бывший судья Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

    • Спартаковцы победили со счетом 2:1.
    • Они пробили 3 пенальти в ворота соперника за 1-й тайм, реализовав только один.

    «Первый эпизод, который многим показался спорным, – пенальти на 12-й минуте. В верховой борьбе футболист «Спартака» сыграл плечом, защитник «Торпедо» выставил руку, и мяч в неe попал. VAR в лице Левникова вмешался и позвал Шадыханова к монитору. Арбитр назначил 11-метровый – я считаю, правильно.

    Игрок «Спартака» правила не нарушал – просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. А рука футболиста «Торпедо» была в неестественном положении и увеличивала площадь тела, локоть находился выше плеча.

    На 39-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый без показа жeлтой карточки. Игрок «Торпедо» совершил фол по неосторожности, так что арбитр правильно разобрался.

    А вот на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта.

    Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал жeлтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу и она ушла вскользь.

    Думаю, у Шадыханова сработала голова, и после двух пенальти он просто не стал нагнетать. Разобрался в эпизоде, молодец», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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