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  • Арбитр Федотов разобрал три пенальти в пользу «Спартака» в дерби с «Торпедо»

Арбитр Федотов разобрал три пенальти в пользу «Спартака» в дерби с «Торпедо»

17 апреля 2023, 22:40
3

Бывший судья Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

  • Спартаковцы победили со счетом 2:1.
  • Они пробили 3 пенальти в ворота соперника за 1-й тайм, реализовав только один.

«Первый эпизод, который многим показался спорным, – пенальти на 12-й минуте. В верховой борьбе футболист «Спартака» сыграл плечом, защитник «Торпедо» выставил руку, и мяч в неe попал. VAR в лице Левникова вмешался и позвал Шадыханова к монитору. Арбитр назначил 11-метровый – я считаю, правильно.

Игрок «Спартака» правила не нарушал – просто выпрыгнул выше и сыграл в мяч. А рука футболиста «Торпедо» была в неестественном положении и увеличивала площадь тела, локоть находился выше плеча.

На 39-й минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый без показа жeлтой карточки. Игрок «Торпедо» совершил фол по неосторожности, так что арбитр правильно разобрался.

А вот на 42-й минуте Шадыханов пропустил эпизод и не назначил пенальти. Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта.

Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал жeлтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу и она ушла вскользь.

Думаю, у Шадыханова сработала голова, и после двух пенальти он просто не стал нагнетать. Разобрался в эпизоде, молодец», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо Федотов Игорь
Комментарии (3)
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эд100
1681767348
а ни кто и не сомневался, кроме тех кто привык везде искать заговор. да хоть 10 пенальти, если торпедовский колхоз играть не умеет. Спартак накосячил на два удаления, и тоже поделом.
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zigbert
1681798035
Шадыханов руководствовался букве закона, Спартак он тоже не щадил.
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raritet
1681803022
Понятное дело -такой разный уровень , практически команды ФНЛ играет с одним из лидеров РПЛ. Кроме грубости автобусников противопоставить нечего. Три пенальти много, но они как раз отражают суть.
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