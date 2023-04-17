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    Слуцкий оценил прогресс Хвичи в «Наполи»

    Леонид Слуцкий высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Раньше в его игре был юношеский максимализм, он хотел забивать только красивые голы. Сейчас, конечно, он стал старше, у него другой уровень ответственности, и он способен забивать любые голы.

    Квара может легко обвести трех или четырех соперников. Для него в этом нет ничего особенного.

    У него фантастический дриблинг, он очень четко принимает решения и очень хорошо завершает атаки. У него аномальное мышление на футбольном поле.

    Я поздравляю «Наполи», потому что они выиграли в лотерею. Почти бесплатно им удалось заполучить игрока, который сейчас стоит 100 миллионов», – заявил Слуцкий.

    • «Наполи» купил Хвичу прошлым летом за 10 миллионов евро.
    • Грузинский вингер забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 34 матчах.
    • Слуцкий работал с ним в «Рубине».

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    Источник: Sky Sports

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