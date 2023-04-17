Слуцкий оценил прогресс Хвичи в «Наполи»

Леонид Слуцкий высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Раньше в его игре был юношеский максимализм, он хотел забивать только красивые голы. Сейчас, конечно, он стал старше, у него другой уровень ответственности, и он способен забивать любые голы.

Квара может легко обвести трех или четырех соперников. Для него в этом нет ничего особенного.

У него фантастический дриблинг, он очень четко принимает решения и очень хорошо завершает атаки. У него аномальное мышление на футбольном поле.

Я поздравляю «Наполи», потому что они выиграли в лотерею. Почти бесплатно им удалось заполучить игрока, который сейчас стоит 100 миллионов», – заявил Слуцкий.