Бальде рассказал, какие предложения были у него помимо «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о своем будущем в московском клубе.

— Вы намерены остаться в «Спартаке» этим летом и не уходить из клуба?

— Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».

— У вас были предложения от российских клубов?

— Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке»!