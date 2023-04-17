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    Бальде рассказал, какие предложения были у него помимо «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о своем будущем в московском клубе.

    — Вы намерены остаться в «Спартаке» этим летом и не уходить из клуба?

    — Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».

    — У вас были предложения от российских клубов?

    — Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке»!

    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Бальде забил в 3 матчах подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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