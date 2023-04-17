Бальде рассказал, какие предложения были у него помимо «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о своем будущем в московском клубе.
— Вы намерены остаться в «Спартаке» этим летом и не уходить из клуба?
— Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».
— У вас были предложения от российских клубов?
— Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь — в «Спартаке»!
- В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
- Бальде забил в 3 матчах подряд.
Источник: «РБ Спорт»